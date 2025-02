Inter-news.it - Inzaghi: «Sono responsabile della sconfitta! L’Inter non finisce oggi»

Leggi su Inter-news.it

Simonesi assume tutte le responsabilitàdi Firenze delcontro la Fiorentina. L’allenatore usa parole forti su Sky Sport.DURISSIMO – Simonenon usa mezze misure nel post-partita di Fiorentina-Inter: «Chiaramente abbiamo sbagliato la partita. Mancato tutto, corsa aggressività e determinazione. Abbiamo meritato di perdere, complimenti alla Fiorentina. C’erano state avvisaglie nel primo tempo, nel secondo abbiamo fatto peggio. Ci servirà, la analizzeremo e non è il momento di fare drammi. Fa male per come è venuta, questa squadra nonqua con una. Avremo tre giorni e mezzo, non voglio alibi contro la Fiorentina lunedì.iopartita di, la classifica? Adesso fare tabelle e punti non vale la pena, solo il lavoro ci può far uscire dalla