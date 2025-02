Inter-news.it - Inzaghi: «Fa male e servirà da lezione, c’erano state delle avvisaglie»

ha molte colpe sulla sconfitta per 3-0 dell’Inter contro la Fiorentina di stasera, perché per l’ennesima volta non è riuscito a gestire un recupero. Le sue parole su Inter TV.IL COMMENTO DEL TECNICO – Simoneè inevitabilmente furioso per aver perso 3-0 in Fiorentina-Inter: «Diciamo che abbiamo sbagliato completamente la gara. La Fiorentina ha vinto meritatamente perché ha messo in campo corsa, intensità e determinazione, cosa che noi non abbiamo fatto. Bisogna essere lucidi nell’analizzare questa sconfitta, perché per come è arrivata ci ha fatto molto. Sapevamo che avrebbero fatto questo tipo di partita la Fiorentina, purtroppo nel primo tempo non abbiamo fatto del nostro meglio., ma purtroppo nel secondo tempo abbiamo fatto ancora peggio».molto negativo sulla sconfitta dell’Inter con la FiorentinaMANIFESTA INFERIORITÀ –parla di cosa hanno avuto in più gli avversari: «Chiaramente si è sbagliata la partita.