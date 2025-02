Sport.quotidiano.net - Inzaghi: "Con il Cittadella servirà il miglior Pisa, gara più complessa di altre"

, 7 febbraio 2025 - Dalla sala stampa dell’Arena Garibaldi il tecnico nerazzurro Filippoanticipa i temi della sfida di domani contro il. Di seguito le sue dichiarazioni. Come stanno i giocatori? “Tramoni, Marin e Touré non ci saranno. Non ci sono problemi in questa squadra perché può mancare chiunque e tutti i ragazzi sono all’altezza”.Un commento sul mercato? “Il mercato si è concluso finalmente, la società ha ulteriormente rinforzato questa squadra, ha messo giovani bravi e forti che avranno bisogno di ambientarsi, ma siamo molto contenti, sono molto soddisfatto. Sono tutti pronti”.Di Castellini cosa pensa? “Chi conosce il campionato italiano e gioca qui è avvantaggiato. Castellini è pronto ed è molto forte, a Brescia lo portavo per la prima squadra e la società ha acquistato un grandissimo giocatore.