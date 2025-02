Calciomercato.it - Inzaghi amaro dopo il ko contro la Fiorentina: “E’ mancato tutto. Così ci rialzeremo”

Le dichiarazioni del tecnico dei nerazzurri al termine del match del Franchi. Un match che ha visto la sua squadra perdere per 3 a 0

Sconfitta davvero pesante per l'Inter di Simone Inzaghi al Franchi di Firenze. I nerazzurri perdono nel recupero e falliscono l'aggancio al Napoli, in vetta alla classifica.

Una sconfitta difficile da spiegare per il tecnico nerazzurro: "Abbiamo sbagliato la partita, è mancato tutto, corsa e aggressività. Complimenti alla Fiorentina, che ha messo queste cose in campo. Io sono il principale responsabile, è una sconfitta che fa male, per come è venuta. L'Inter non finisce qui. Non voglio alibi, non abbiamo fatto quello che sarebbe servito".