Inzaghi | Abbiamo sbagliato completamente la partita Niente alibi ci sono ancora 45 punti in palio

Simonea Sky dopo la sconfitta a Firenze per 3-0.«la, è mancato tutto,meritato la sconfitta, la Fiorentina ha messo corsa e determinazione. C’erano state avvisaglie nel primo tempo, nella ripresa siamo andatipeggio. Il responsabileio, analizzeremo con calma. Non è il momento di fare drammi, questa squadra non finisce più anche se la sconfitta fa male. Adesso avremo tre giorni e mezzo per rincontrare la Fiorentina. Non voglio, scuse, stanchezza, nonmesso in campo quello che avremmo potuto mettere in campo».«In questo momento non vale la pena di fare tabelle, nelle ultime 17 partite, avevamo fatto tutte vittorie e tre o quattro pareggi. La Fiorentina ha messo già aggressività di noi e ha vinto meritatamente».