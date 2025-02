Internews24.com - Inzaghi a Inter TV: «Secondo tempo peggio del primo. Questa sconfitta ci fa male ma bisogna ripartire»

di Redazioneraggiunto dai microfoni diTV ha analizzato Fiorentina. Ecco cosa ha detto l’allenatore in merito alla gara persaSerata non facile per l’che in trasferta perde in maniera schiacciante contro la Fiorentina, i viola non hanno lasciato scampo ae i suoi. Proprio l’allenatore dei nerazzurri ha analizzato la sfida ai microfoni diTV.PAROLE – «Abbiamo sbagliato completamente la gara. La Fiorentina ha vinto meritatamente perché ha messo in campo corsa, aggressività, determinazione cosa che noi non abbiamo fatto.essere lucidi nell’analizzarenel migliore dei modi, perché per come è avvenuta ci fa molto».UNO DEI PROBLEMI DISERA È STATO GIOCARE CON UNA FIORENTINA CHE VI HA CHIUSO TUTTI GLI SPAZI, COME SI PUÒ LAVORARE SU QUESTO? ANCHE SUL SUBIRE MENO LE RIPARTENZE – «Quello lo sapevamo, sapevamo che la Fiorentina avrebbe fatto questo tipo di partita e purtroppo nelnon abbaimo fatto del nostro meglio.