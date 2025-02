Iltempo.it - Inwit ottiene il massimo punteggio da Cdp Climate Change

tra i leader globali per performance nella lotta al cambiamento climatico. L'azienda - annuncia l'azienda in una nota - nel 2024ildei voti da Cdp, organizzazione no profit internazionale specializzata nella rendicontazione ambientale, passando allo score 'A' dal precedente 'A-'., una delle principali digital infrastructure company italiane, si è distinta tra le oltre 24.800 aziende che hanno rendicontato il proprio impegno in termini di governance, impatti, rischi e opportunità legati al cambiamento climatico, per una governance forte degli aspetti climatici e la piena integrazione degli stessi nelle strategie di business. Significativi i progressi raggiunti dall'azienda nelle aree 'risk and opportunities disclosurè e 'targets'. «Lo score 'A' di Cdpè un'ulteriore dimostrazione della validità del nostro piano di sostenibilità e dell'efficacia del nostro modello di business 'intrinsecamente sostenibile', basato su infrastrutture digitali e condivise, in grado di coniugare efficienza industriale, economica, sociale e ambientale», ha dichiarato Michelangelo Suigo, direttore Relazioni Esterne, Comunicazione e Sostenibilità di