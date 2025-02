Lanazione.it - Invicta e Grosseto. Doppio anticipo stasera

VOLLEYdi campionato nella serie D di volley femminile. Scendono in camposiache Pallavolo. Il sedicesimo turno di campionato vede le due formazioni grossetane in campo entrambe in casa. alle 21 al PalaMaroncelli l’ospita il Versilia Pietrasanta Volley per provare ad allungare la propria striscia positiva in ottica playoff. La squadra allenata dai tecnici Spina e Chiappelli affronta il team di Pontedera, già battuto nettamente nel match di andata. Quarto posto contro penultimo, per due formazioni che hanno decisamente valori opposti e con le grossetane che non dovrebbero avere problemi a portare a casa la vittoria, visti i venti punti di differenza in classifica. L’unica nota negativa può essere la stanchezza, visto che la serie D dell’è la stessa formazione che disputa il torneo under 18 ed è reduce dalla vittoria sul campo del Bellaria Cappuccini nel turno infrasettimanale, che è falso l’accesso alle finali territoriali under 18.