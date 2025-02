Lanazione.it - "Investire sui giovani"

sulle nuove generazioni significa garantire un futuro più solido e consapevole alla nostra comunità. Per questo riteniamo fondamentale supportare un’iniziativa che consente ai ragazzi di avvicinarsi al giornalismo e alla corretta informazione, offrendo loro anche un primo sguardo sulla società al di fuori dell’ambiente scolastico e del contesto familiare. In questi anni abbiamo lavorato per dotare i nostridi strumenti e opportunità che li rendano protagonisti del domani. Abbiamo investito oltre 6 milioni per rendere le scuole più sicure e moderne, potenziato le strutture sportive e culturali e portato avanti opere pubbliche di grande rilievo per il futuro della comunità. Grazie ai fondi del Pnrr e alle risorse comunali, stiamo realizzando due nuove scuole, due palestre e una nuova piscina.