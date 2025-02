Tvplay.it - Intesa per il ritorno di Federico Chiesa, il colpo si chiuderà in estate

Per settimane si è scritto suldiin Serie A già a gennaio. Tutto svanito ma solo per ora a quanto pareE’ stato uno degli uomini di mercato della sessione invernale appena conclusa. Le poche presenze stagionali in una prima parte di annata in cui, di fatto, è rimasto fermo per quattro mesi avevano indotto a ritenere plausibile un addio immediato dial Liverpool.per ildi, ilsiin– Tvplay.it (Foto LaPresse)L’ex Juventus e Fiorentina, rientrato dopo un infortunio, è rientrato raramente nelle scelte di Slot che gli ha concesso pochi minuti in campo, a Gennaio, contro Ipswich e Brentford per poi schierarlo titolare nell’ultimo match di Champions perso dai Reds contro il PSV Eindhoven. Una buona prestazione quella offerta daal Philips Stadion ma, evidentemente, non è bastata per convincere Slot che non l’ha convocato né contro il Bournemouth né per la semifinale di Carabao Cup contro il Newcastle.