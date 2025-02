Lanotiziagiornale.it - Intesa fra Trump e Netanyahu: “Gaza sarà controllata dagli Usa”

Passano i giorni, ma non si placano le polemiche scatenate dalle dichiarazioni di Donaldsulla futura gestione della Striscia di. L’ex presidente ha ipotizzato la deportazione dei palestinesi nei Paesi arabi vicini e il passaggio del controllo della sicurezza dell’area agli Stati Uniti.Che non si tratti di una semplice provocazione lo dimostra il fatto che il tycoon ha ribadito il concetto anche ieri, scatenando una nuova ondata di critiche e indignazione. Sul suo social network Truth,ha scritto che “Israele consegnerà la Striscia diagli Stati Uniti alla fine dei combattimenti”, aggiungendo che “i palestinesi saranno reinsediati in comunità molto più sicure e più belle, con case nuove e moderne, nella regione”.Secondo il progetto, “gli Stati Uniti stanno già lavorando alla costruzione di quello che diventerà uno dei più grandi e spettacolari progetti della storia umana”, garantendo che “non cibisogno di soldati americani perché la stabilità regnerà in tutta la regione”.