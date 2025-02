Iltempo.it - Intervista a Salvini: "Esportare il modello MAGA. Le chat? Giorgia confermerà che non la pensano così"

Dal progetto di Elon Musk diilTrump in Europa, al piano americano per Gaza fino alle questioni interne: dall'espulsione di Almasri alla necessità di una nuova rottamazione per le cartelle esattoriali. Affrontiamo con Matteotutti i temi caldi del momento, quindi anche il caso delledi FdI che qualche irritazione ha creato nella Lega ma anche nel partito della premier Meloni.Ministro, partiamo dall'Europa. Domani a Madrid c'è il vertice dei Patrioti, è davvero esportabile il» nel nostro continente nella declinazione «MEGA» (Make Europe Great Again)? «Certamente sì, vogliamo rafforzare il progetto politico di chi vuole un'Europa più concreta, capace cioè di fare meno cose ma di farle meglio, capace di proteggere famiglie e imprese europee.