Inter Zalewski si presenta | L’Inter è grandissima ed è una tappa importante

L’avventura di Nicolaè partita come meglio non si poteva. Subentrato nel derby, l’esterno polacco, appena arrivato dalla Roma, è risultato decisivo per l’1-1 finale di Stefan De Vrij con un assist di petto al bacio che il difensore olandese ha spedito nella rete dietro Mike Maignan.Il giorno dopo al derby, il numero 59 è statoto ufficialmente dalla società nerazzurra e oggi è stato protagonista del format Welcome Home mandato in onda daTV in cui si è raccontato sin dagli inizi, passati al campetto sotto casa: “ho cominciato a 5/6 anni nel mio paesino. Poi a 8 mi sono trasferito a Zagarolo e l’anno dopo mi hanno notato gli osservatori della Roma. La passione per il calcio nasce da mio padre. Fin da piccolo guardavo le partite con lui. Uno dei suoi insegnamenti più importanti è stato quello di rimanere umile.