Inter-news.it - Inter, un calendario complicato! Inzaghi dovrà lavorare il doppio

Leggi su Inter-news.it

Se da un lato la sconfitta di Firenze si possa percepire come uno schiaffo rigenerativo, dall’altro rischia di essere ancor di complicare ancor di più la situazione a Milano con unche non aiuta i nerazzurri. LAVORO –impegnativo quello che aspetta l’da qui a inizio marzo. La sconfitta di ieri contro la Fiorentina al Franchi ha scombussolato i piani di Simoneche voleva prepararsi con più calma al big match contro la Juventus tra due settimane. La sfida contro i bianconeri, cosi come il ritorno di lunedì sempre contro la Fiorentina, potrebbe essere un vero spartiacque per il futuro della stagione nerazzurra. Il Napoli di Antonio Conte corre a una velocità doppia rispetto a tutte le altre della Serie A: la mancata vittoria di ieri sera al Franchi ha solo avvalorato questa cosa nella testa degli azzurri.