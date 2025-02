Rompipallone.it - Inter, piove sul bagnato dopo la batosta di Firenze: il big non si allena, Inzaghi ora trema

Ancora brutte notizie per l’e perla prestazione disastrosa di: un titolarissimo non si èto.aver subito una pesante sconfitta a, l’cerca di reagire. Ma le notizie negative continuano ad accumularsi. Il 3-0 contro la Fiorentina è stata una botta pesantissima e la squadra nerazzurra ha ripreso senza indugio le sessioni dimento presso il centro sportivo di Appiano Gentile, per prepararsi alla partita di rivincita contro i viola che si disputerà tra pochi giorni allo stadio Meazza.Simoneaffronta molteplici problematiche: su tutte, un calciatore fondamentale della squadra titolare non ha preso parte aglimenti collettivi, mentre un altro giocatore del gruppo resta ancora indisponibile., ancora problemi per: il big si fermaLa prima notizia negativa riguarda Federico Dimarco : il pilastro essenziale pernon ha potuto prendere parte alle sessioni dimento con i suoi compagni di squadra a causa di un attacco influenzale.