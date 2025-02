Inter-news.it - Inter-Lille Primavera, Youth League: Antoniou l’arbitro della partita

Leggi su Inter-news.it

Martedì 11 febbraio l’giocherà contro ilnel match valido per i sedicesimi di finale di UEFA. La UEFA ha ufficializzato: Menalaosdi Cipro.ARBITRO(martedì 11 febbraio alle ore 16)Arbitro: Menelaos(Cipro).Assistenti arbitrali: Giorgios Charalampous (Cipro), George Kontemeniotis (Cipro).Quarto uomo: Luca Zufferli (Italia).-News -News, ultime notizieNews e calciomercato, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle,viste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazionefonte (-News) e il link al contenuto originale ()©-News.