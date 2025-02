Internews24.com - Inter Fiorentina, Palladino si prepara al round due! Torna Gudmundsson? Le ultime

Inter Fiorentina, Palladino si prepara al round due! Torna Gudmundsson? Le ultime in vista della gara di lunedì sera contro i nerazzurri. Dopo la splendida serata vissuta al Franchi, la Fiorentina si concentra ora sulla seconda gara contro l'Inter, in programma lunedì a San Siro. Dal Viola Park arrivano le prime indicazioni sull'allenamento odierno, riportate da violanews.uno.com: sia Andrea Colpani che Danilo Cataldi, tornati a lavorare sul campo, sono vicini al pieno recupero e saranno regolarmente a disposizione per la sfida di Milano. Situazione più incerta per Yacine Adli, che ha riportato un colpo piuttosto duro e resta in forte dubbio. Poco probabile anche l'impiego del nuovo arrivato Pablo Marì, sebbene il suo rientro in gruppo non dovrebbe tardare. Buone notizie invece per Albert Gudmundsson: il suo recupero non desta preoccupazioni, nonostante un'influenza lo abbia costretto a saltare la sessione di allenamento odierna.