Inter domata è festa viola al Franchi Kean | I miei quindici gol fin qui? Basta crederci

Firenze, 6 febbraio 2025 – Unatotale, una gioia incontenibile. Il viaggio è ancora lungo ma questa vittoria della Fiorentina per 3-0 in casa contro una delle grandi forze del campionato come l’è una grande iniezione di fiducia per il futuro. Per mesi che saranno cruciali per il team di Commisso. Che cerca la Champions, come dice Dodo dopo la partita. Al fischio finale, l’abbraccio ideale della squadra ai tifosi, con lasotto la curva Fiesole piena di sciarpe e bandiere, con cori che non vogliono fermarsi. Questa partita era il recupero del matchrotto per il malore di Bove il 1 dicembre. Fu una serata tremenda per Firenze, di ansia e preoccupazione. Adesso, anche per Bove, che ha seguito la partita come sempre dalla panchina, ci sono gioia e sorrisi. "Siamo stati bravi – dice Dodo a Sky – perchè ci siamo allenati in maniera forte questa settimana, chiunque è entrato in campo è stato bravo, continuiamo a rimanere lassù, puntiamo a centrare i nostri obiettivi.