Inter, che batosta a casa della Fiorentina: tre gol incassati che alla fine fanno sorridere anche Conte

Milano, 6 febbraio 2025 – Il tonfo risuona lontano. L'perde 3-0 nel recuperosfida con larotta lo scorso 1° dicembre dopo il malore occorso a Bove ed è al centrocampista, presente sulla panchina viola al fianco degli ex compagni, che Simone Inzaghi riserva il suo unico sorriso apartita. Brutta e inaspettata, la sconfitta di Firenze arriva contro una squadra che ha pochissimi effettivi a disposizione, complice l'assenza per regolamento dei nuovi acquisti e le condizioni fisiche di Adli (assente), Cataldi e Colpani (in panchina). Dopo il pareggio nel derby di domenica, raggiunto di rabbia ma non certo con una manovra brillante, nonostante le molte occasioni create nel secondo tempo, i nerazzurri infilano una dura sconfitta che non consente di agganciare il Napoli in testa.