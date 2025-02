Rompipallone.it - Inter, beffa tremenda: Ibrahimovic soffia un grande obiettivo

, laè davverounai nerazzurriNon sono certo giorni facili per l’, anzi. Il club nerazzurro è reduce da una vera e propria batosta in campionato: uno 0-3 incassato dalla Fiorentina nel recupero di ieri contro la Fiorentina. Una sconfitta bruciante perché ha impedito ai nerazzurri di agganciare in classifica il Napoli capolista.Ed ora sono tre i punti da recuperare per i nerazzurri ma senza gare in meno. Una bella grana per l’che già in questo turno ha la possibilità di riscattarsi sfidando la Fiorentina nella gara di ritorno in programma. E così ora Lautaro e compagni devono sperare in un passo falso del Napoli ma, al contempo, non possono più fallire. Ed hanno nel mirino la sfida del prossimo 2 marzo al Maradona, quando andrà in scena lo scontro diretto a quel punto decisivo.