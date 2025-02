Feedpress.me - Insulti razzisti durante una partita di basket giovanile, due anni di Daspo alla madre-tifosa

Duedi: non potrà assistere a nessuna manifestazione sportiva lache, il 3 febbraio, ha rivoltoa una giocatrice nel match diunder 19 Rimini Happy-Nuova Virtus Cesena. La ragazza invece non è stata squalificata dfederazione, ma ha ricevuto una «deplorazione» per la sua reazione. Il provvedimento è stato emesso dquestora di Rimini Olimpia.