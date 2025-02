Perugiatoday.it - Insulta lo stalker che la perseguita, il molestatore invoca le attenuanti: "Mi provocava"

Leggi su Perugiatoday.it

“Anche lei miva per telefono”, ma per i giudici non vale per ottenere lee confermano la condanna ad 1 anno e 6 mesi di reclusione.Per i giudici della Corte d’appello di Perugia “risultano pienamente provati i reati di atti persecutori e lesioni personali contestati.