Insomniac Games voleva sviluppare Resistance 4 ma Sony ha rifiutato il progetto, rivela Ted Price

4, maPlayStation hail, stando a quantoto da Ted.Nel corso di una nuova intervista con Kinda Funny, aè stato chiesto di un suo gioco preferito che è stato ideato all’interno dello studio ma che alla fine non è mai stato approvato dai publisher, diventando di conseguenza la più classica delle occasioni mancate.Leggiamo le dichiarazioni condivise da Ted:“Sì, ne condividerò uno:4. Posso dirvi infatti che lo abbiamo lanciato ed era un concept meraviglioso, ma, semplicemente, in termini di tempistiche ed opportunità di mercato, non ha funzionato. Aggiungo inoltre che si trattava del risultato della passione di molti membri del team dinell’estendere ulteriormente la storia, visto che credo cheabbia creato una base di storia alternativa davvero interessante in cui tutto può accadere con le Chimera, dove vanno e quali sono le loro origini”.