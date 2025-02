Ilrestodelcarlino.it - Innovazione aeronautica: "L’acqua come carburante per i veicoli spaziali"

di Maddalena de Franchissi può evitare che i satelliti già in orbita restino ‘senza benzina’, rischiando così di esaurire anzitempo la propria missione e trasformarsi rapidamente in detritiinutilizzabili? È partito da questa semplice domanda Fabrizio Ponti, docente di Propulsionee spaziale al Campus di Forlì e coordinatore dell’ambizioso progetto ‘Wet’ (acronimo di ‘Water-based Electric Thrusters’). Finanziato con fondi europei del programma Horizon, il progetto coinvolge atenei e istituti di ricerca di diversi Paesi e intende sfruttare– trasformata in plasma –propellente per propulsori elettrici progettati ad hoc, capaci, a loro volta, di azionare i. Lo studio internazionale durerà tre anni – ma potrebbe avere ulteriori sviluppi – e si svolgerà prevalentemente nel laboratorio denominato ‘Alma Propulsion laboratory’, all’interno del campus forlivese.