Infortunio Milik | le condizioni del polacco e quando potrebbe tornare a disposizione Gli aggiornamenti

In casa Juventus ci si continua a interrogare su quelle che sono le condizioni di Arkadiusz Milik, che sembrava potesse rientrare a fine dicembre o alla peggio a gennaio ma che è ancora ai box. L'attaccante in questi giorni ha fatto rientro in Polonia per proseguire lì la riabilitazione. A riportarlo è GOAL, che aggiunge come ad oggi sia praticamente impossibile tentare di capire quando l'ex Marsiglia potrà tornare. Per questo la Juve si è cautelata con Kolo Muani.