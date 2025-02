Quotidiano.net - Informative d'intelligence su Il Domani: Dis presenta esposto per violazione della legge 124/2007

Leggi su Quotidiano.net

La pubblicazione did'sul quotidiano Ilsono l'oggetto di unche in queste ore vieneto dal Dis alla procura di Perugia. Secondo quanto apprende l'ANSA da fonti informate, verrebbe segnalata l'ipotesi didell'articolo 42 comma 8124 del, in quanto la procura di Roma in qualità di destinataria delleriservate avrebbe dovuto adottare le necessarie cautele per evitarne l'indebita diffusione. Il riferimento è all'informativa dell'Aisi sul caso di Gaetano Caputi, capo di Gabinettopremier Giorgia Meloni. Caputi hato nei mesi scorsi una denuncia alla procura di Roma dopo la pubblicazione di alcuni articoli sul suo conto usciti sul. L'indagine aperta ha appurato che, per acquisire informazioni sul capo di Gabinetto, tra le altre cose, erano stati fatti tre accessi da parte di agenti dell'Aisi alla banca dati Punto Fisco.