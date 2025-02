Sport.quotidiano.net - Infermeria piena. Squadra in emergenza contro il Teramo

Varriale squalificato, Alluci con la febbre da domenica scorsa, Rovinelli anche lui uscito acciaccato dalla partita di Sora, ma ieri in gruppo. E’ un’Ancona in, quella che si appresta ad affrontare la partita di domenicail. Se della squalifica di Varriale si sapeva già, gli altri sono postumi dell’ultima sfida. Alluci, infatti, è alle prese con la febbre dall’inizio della settimana, ma anche Rovinelli non è al meglio. Oggi e domani saranno quindi allenamenti cruciali per Massimo Gadda, per capire chi far giocare nell’undici di partenza e chi portare in panchina. Al momento una delle soluzioni potrebbe essere quella di schierare, oltre a Laukzemis tra i pali, una difesa a tre con Boccardi o Bellucci, Codromaz e Magnanini. A centrocampo dovrebbero essere confermati i cinque iniziali di Sora, dunque Bugari, Useini, Gulinatti, Sare e Pecci.