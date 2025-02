Laprimapagina.it - Indipendenza: al via il tesseramento per il movimento di Gianni Alemanno

Ilpolitico, guidato da, ha avviato ufficialmente la sua campagna di adesioni per il 2025, un passaggio fondamentale per rafforzare la propria presenza nel panorama politico italiano. Iladrappresenta un’opportunità concreta per chi crede nei valori della sovranità nazionale, delle radici culturali e del rinnovamento politico.Un progetto per la rinascita dell’Italianasce con un obiettivo chiaro: restituire agli italiani il controllo sul proprio destino. Ilsi propone di attuare i principi fondamentali della Costituzione, in sinergia con la Dottrina sociale cattolica e l’Umanesimo del Lavoro.Secondo il programma di, il declino del Paese può essere fermato solo attraverso una vera e propria battaglia per l’nazionale, contrastando le imposizioni sovranazionali e le politiche economiche che limitano la sovranità dell’Italia.