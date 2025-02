Zonawrestling.net - Indi Hartwell: “Sono sicura che un giorno tornerò in WWE”

è senza dubbio una delle lottatrici più conosciute nel mondo del wrestling, soprattutto tra gli appassionati di NXT. Durante questi anni, infatti, abbiamo avuto l’opportunità di vederla esibirsi su quel ring, riuscendo persino a conquistare i titoli più prestigiosi del brand. Lo scorso novembre è stata purtroppo licenziata dalla WWE, ma nonostante questo confida di riuscire a tornare nella federazione di Stanford il prima possibile. Lo ha dichiarato durante una puntata di Busted Open Radio, nella quale non ha perso l’occasione di ringraziare la WWE per l’opportunità che le hanno concesso“ancora molto grata per quello che ho avuto l’opportunità di fare. Anche se non ho fatto molto nel roster principale,felice di aver trascorso quell’anno e mezzo lì, perché è molto diverso da NXT.