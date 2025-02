Ilgiorno.it - Incursioni in due abitazioni, via soldi e gioielli

Leggi su Ilgiorno.it

Al rientro per cena hanno trovato tutte le stanze a soqquadro. Brutta sorpresa per i padroni di casa, che hanno chiamato i carabinieri, arrivati in via Fanfani con una pattuglia, poco dopo le 19 di mercoledì. I proprietari erano stati fuori per lavoro dal mattino alle 9 e gli ignoti ladri ne hanno approfittato per entrare nella casa indipendente, forzando la finestra del bagno. Hanno rubato circa mille euro in contanti, mentre non c’eranod’oro e non avrebbero preso altro, evidentemente soddisfatti dal bottino in banconote. Neppure un’ora dopo, in un’altra zona della provincia, non nel Pavese ma in Lomellina, a Mortara, i militari dell’Arma sono intervenuti per un analogo furto in via Baroni. Anche in questo caso i padroni di casa erano assenti dal mattino alle 8 circa e sempre al rientro hanno trovato tutto sottosopra, scoprendo che era stata forzata la porta finestra del soggiorno sul retro dell’abitazione.