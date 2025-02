Thesocialpost.it - Incidente sulla A4 Torino-Milano: tir si ribalta, un ferito

Leggi su Thesocialpost.it

Un tir perde il controllo e si schianta contro il guardrail sull’autostrada A4. Il mezzo sicarreggiata. Nessun altro veicolo coinvolto nell’.Leggi anche:drammatico a Milazzo: 13enne cade dal terrazzo, ricoverata in gravi condizioniil camionistaL’autista riporta ferite ma non gravi. I soccorritori arrivano sul posto e lo trasportano in ospedale. Le condizioni non destano preoccupazione.Traffico bloccato per oreL’crea disagi alla circolazione. La polizia stradale interviene per gestire il traffico. I mezzi di soccorso rimuovono il tir e ripristinano la viabilità. Dopo alcune ore il traffico riprende con regolarità.Il video dell’L'articoloA4: tir si, unproviene da The Social Post.