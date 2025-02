Thesocialpost.it - Incidente sul lavoro a Ferrandina: morto il 50enne Antonio Pirretti

Un tragicosulsi è verificato questa mattina a, dove un operaio di 50 anni ha perso la vita nei pressi del depuratore cittadino. L’uomo, residente del posto e dipendente di una ditta esterna, avrebbe avuto un malore, finendo in una griglia. Le cause esatte del decesso restano da chiarire. Il pubblico ministero che segue l’inchiesta ha disposto l’autopsia, che sarà eseguita probabilmente lunedì prossimo.Sul luogo dell’sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118 con un elicottero e un’ambulanza, ma per l’operaio non c’è stato nulla da fare. Secondo quanto riportato da Rainews, le prime informazioni parlano di unsul: pare che la vittima sia stata travolta da un mezzo in prossimità del depuratore.Si tratta del secondo decesso suldall’inizio del 2025.