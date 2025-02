Thesocialpost.it - Incidente gravissimo, a bordo mamma e figlia neonata: lo schianto è tremendo

Leggi su Thesocialpost.it

in Italia lungoa la provinciale di Zena che collega Carpaneto a Cadeo, nel Piacentino. Per cause ancora al vaglio dei carabinieri, una 26enne ha perso improvvisamente il controllo della sua Ford Ka ed è uscita di strada non prima di schiantarsi contro un terrapieno di cemento. Leggi anche: Trump contro le cannucce di carta: “Non funzionano, torniamo alla plastica”L’impatto è stato molto violento tanto che l’auto si è girata su se stessa. Aera presenta anche ladella donna, con pochi mesi di vita. La piccola purtroppo ha riportato gravissime lesioni ed è in ospedale. Una volta estratta, è stata immediatamente caricata adell’elisoccorso di Parma e portata d’urgenza nel reparto di Rianimazione pediatrice del Maggiore. Non correrebbe pericoli, invece, la madre: ha riportato svariate lesioni ma non si troverebbe in pericolo di vita.