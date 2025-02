Thesocialpost.it - Incidente drammatico a Milazzo: 13enne cade dal terrazzo, ricoverata in gravi condizioni

Tredicenne cade dal terrazzo di casa a Milazzo e viene ricoverata in gravi condizioni a Palermo. Una tredicenne cade dal terrazzo di casa a Milazzo. La ragazza compie un volo di dieci metri e colpisce l'asfalto. L'incidente avviene alle 8 del mattino. I presenti lanciano un allarme immediato. Le cause restano sconosciute. Soccorsi in azione I soccorritori accorrono sul posto. Il personale del 118 interviene con rapidità. I sanitari stabilizzano la giovane. I medici intubano la ragazzina. I soccorritori trasportano la vittima in un ospedale. Trasferimento urgente a Palermo I medici operano il primo soccorso all'ospedale Fogliani di