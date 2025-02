Torinotoday.it - Incidente a Giaveno: auto si ribalta in carreggiata, ferito il conducente

Leggi su Torinotoday.it

Un'Fiat Panda si è improvvisamenteta mentre viaggiava in via Selvaggio anella mattinata di oggi, venerdì 7 febbraio 2025, procedendo in salita. Ilè stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Rivoli in condizioni non gravi. Sul posto, oltre ai sanitari, sono.