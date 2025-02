Ilgiorno.it - Incendio a Brembio, va a fuoco la tavernetta di casa: coppia di anziani finisce all’ospedale

– Va ala taverna di un’abitazione in via XX Settembre aed unadivicini diinalano fumo e vengono ricoverati in ospedale. Mobilitazione generale questa sera all'ora di cena quando, improvvisamente, a causa di un corto circuito, hanno cominciato a sprigionarsi le fiamme nella cantina della. Gli occupanti, tre persone, sono rimasti fortunatamente illesi, ma i vicini di, unadi, poiché interessati dal fumo scaturito dalle fiamme, sono stati trasportati in codice verde da un'ambulanza del 118, a scopo precauzionale, presso il pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Lodi. Sul posto è arrivato anche il sindaco Oriana Ghidotti e i carabinieri. Laè stata dichiarata non agibile e i tre hanno trovato un alloggio alternativo così come i cani della famiglia.