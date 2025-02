Gamberorosso.it - In zimino, la cottura in umido che diventa minestra contesa da Liguria e Toscana

Leggi su Gamberorosso.it

Attribuire la paternità di una ricetta è sempre complicato. Quante preparazioni si assomigliano? Quante risalgono allo stesso periodo? Ha davvero senso stabilire chi ha inventato un piatto? Non c’è alcun trofeo in palio. E anche se ci fosse, sarebbe in parte come negare la contaminazione, l’interazione fra culture. Lo scambio ci arricchisce. Funge da stimolo, nella vita, come in cucina. Operare una differenziazione risulta quindi inutile: cosa ardua quanto irrealistica, visto che ci sono casi in cui le differenze culinarie sono minime, se non inesistenti, persino a distanza di molti chilometri. Peraltro le regioni italiane, per come le conosciamo oggi, disegnano linee di demarcazione che suddividono il territorio ma non rispecchiano le identità delle comunità che vi abitano. E a proposito di specialità tipiche, comuni a più aree, ora vi raccontiamo la storia dello, unache per bontà mette d’accordo un po’ tutti nel nostro paese.