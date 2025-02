Quotidiano.net - In Val di Susa tra storia devozione e leggenda

Arroccata sulle impervie pendici del Monte Pirchiriano, la Sacra di San Michele si staglia maestosa, con il suo inconfondibile profilo, nel cuore della Val di, in Piemonte. Monumento imponente dalla lunga e intensacandidato a Patrimonio Unesco, affascina da secoli con le sue mura antiche e le vertiginose altezze, dominando il paesaggio tra solennità, mistero e spiritualità. L’abbazia è ormai divenuta un simbolo identitario della regione e un punto di riferimento lungo la via Francigena, non solo per la sua straordinaria posizione, ma anche per il forte legame con il sacro (da cui il nome), per il significato storico e soprattutto per l’insieme di racconti che la riguardano, talvolta sfiorando il mito. La Sacra di San Michele divenne però famosa in tutto il mondo anche perché fu il principale luogo d’ispirazione per Umberto Eco quando scrisse ’Il nome della rosa’, ambientandolo proprio in un monastero.