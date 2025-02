Gqitalia.it - In The Girl With the Needle l’apparenza inganna tra bianco e nero austero e il cinema freak espressionista

Non è un caso se Thethe, attualmente in streaming su Mubi, parte con un gioco di luce e facce. Come un esperimento per mostrare come cambiano i connotati a seconda di come si sposta il fascio luminoso, il film di Magnus von Horn parte con uno slancio da horrorper giungere quasi immediatamente al rigore formale dell’opera in costume.Siamo dopo la Grande Guerra, appena concluso il conflitto mondiale. Karoline rimane infatuata del proprietario della fabbrica per cui lavora, fino ad aspettarne un figlio. La posizione sociale della donna e la codardia borghese dell’uomo la porteranno a fare amicizia con un’imprenditrice che, come business, ha un negozio di dolciumi e compra e vende bambini appena nati. Aiutando madri che non possono tenere i figli, la donna assicura una vita migliore per i piccoli, affidandoli a medici o a avvocati.