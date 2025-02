Bergamonews.it - In provincia di Bergamo 18 infortuni mortali sul lavoro nel 2024: 4 in meno dell’anno precedente

“Con oltre 15 vittime al mese nel, la Lombardia indossa ufficialmente la maglia nera per numero di decessi sulnel nostro Paese. Perché in un anno sono stati 182 i morti sulin regione. Dieci in più del 2023. Ma la Lombardia non è la regione più pericolosa per i lavoratori. E, infatti, osservando l’indice di rischio dità rispetto alla popolazione lavorativa, la regione rimane in zona gialla, sebbene ci siano province più pericolose per i lavoratori come Pavia e Brescia che, infatti, rimangono in zona rossa. In zona bianca, invece, troviamo:, Lecco, Milano, Varese e Como. Altro dato significativo e preoccupante è relativo agli stranieri. Perché sono 56 i lavoratori stranieri deceduti, circa un terzo delle vittime totali”.Mauro Rossato, Presidente dell’Osservatorio Sicurezza sule Ambiente Vega, riassume alcuni dei dati più importanti dell’emergenza in Lombardia relativi a tutto ilsulla base delle ultime elaborazioni realizzate dal proprio team di esperti.