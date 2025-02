Gqitalia.it - In occasione della partita dei Lakers, Ben Affleck ha tirato fuori una delle Nike Air Force 1 più belle di sempre

Benha una collezione di sneaker assolutamente scandalosa. Ha la Fragment Design x Travis Scott x Air Jordan 1 Low. Ha le Ben & Jerry's xSB Dunk. E ha persino un paio di scarpe di Dunkin' Donuts fatte apposta per lui. Ma proprio quando pensavamo che stesse rallentando, si presenta con unapiù grandi collaborazionistoria. Si trattaOff-White xAir1 White.Ieri sera, intra Los Angelese Golden State Warriors,è stato avvistato a bordo campo con il figlio Samuel. Le Air1 ai suoi piedi sono uscite per la prima volta nel 2017 come parte dell'elusiva serie Ghosting di Virgil Abloh. E tra tutte le collaborazioni Off-White xin circolazione, è ampiamente considerata unapiù.Celebrities At The Los AngelesGameAllen Berezovsky/Getty ImagesLa seconda versioneOff-White x Air Jordan 1 High OG Euro è in arrivoOra si chiama Alaska, ecco tutto quello che sappiamo finoraAll'epoca, Off-White amava molto le cose decostruite.