In difesa del diritto a sapere e a come sapere

La conoscenza è il fondamento della libertà. Ildinon è solo una questione di accesso alle informazioni, ma un principio essenziale per il mantenimento di una società in cui il dibattito pubblico sia informato e razionale. Oggi, però, questoè sotto assedio da due forze convergenti: da un lato, il mercato dell'informazione, sempre più dominato da logiche di intrattenimento e da contenuti che premiano l'emozione rispetto alla verità; dall'altro, l'emergere di un nuovo potere tecnocratico, in cui il controllo della tecnologia si traduce in un controllo diretto sulla circolazione delle informazioni. La trasformazione dei mezzi di comunicazione ha portato a un progressivo spostamento dell'attenzione collettiva verso contenuti superficiali, costruiti per massimizzare l'engagement piuttosto che per promuovere la comprensione.