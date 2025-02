Iodonna.it - In copertina ci sono dieci calciatrici, una per ciascuna delle squadre di Serie A. Dentro, 322 figurine, anche della Serie B e della Nazionale

LaA del calcio femminile da oggi ha un album Panini cartaceo tutto suo. Dopo 64 edizioni dell’album maschile,le giovanissime potranno così riconoscersi nelleloro iconee cimentarsi in quel “ce l’ho, ce l’ho, manca” che fino a ieri era solo un gioco da ragazzi. Ma, naturalmente, il piacere di collezionare tutte le 322, su 48 pagine, vale per tutti: grandi e piccoli, maschi e femmine. Manuela Giugliano è la prima calciatrice italiana candidata al Pallone d’oro X Leggi› Chi è Manuela Giugliano, la prima calciatrice italiana candidata al Pallone d’Oro Il primo album Panini con leA presentarlo, in grande stile, il presidenteFIGC Gabriele Gravina, la presidenteDivisioneA Femminile Professionistica Federica Cappelletti e il direttore mercato Italia di Panini Alex Bertani.