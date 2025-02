Ilgiorno.it - In contromano sulla Brebemi, schianto tra auto: due feriti

Brescia, 7 febbraio 2025 – Grave incidente, giovedì sera, lungo la A35, la, tra i caselli di Travagliato Est e Travagliato Ovest in direzione Brescia. Secondo le prime informazioni, un’avrebbe imboccato l’strada, finendo per schiantarsi contro altre due vetture che stavano procedendo nel corretto senso di marcia . Almeno due i, nessuno dei quali, per quanto appreso, sarebbe in pericolo di vita. Sul posto diverse ambulanze, i Vigili del fuoco e gli agenti della Polizia stradale.