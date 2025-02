Lanotiziagiornale.it - In Congo è guerra aperta: le forze regolari di Kinshasa segnalano combattimenti con i ribelli e truppe ruandesi che li supportano

Nel silenzio dei media occidentali, la crisi nella Repubblica Democratica delsi aggrava di ora in ora. Secondo quanto riferisce The Guardian, centinaia di soldatiche appoggiano idel gruppo M23 sarebbero rimasti uccisi nelle operazioni condotte nell’est del Paese dallelesi. Come spiegato dal prestigioso quotidiano britannico, queste notizie contraddicono le dichiarazioni del governo di Kigali, che ha sempre smentito il coinvolgimento delle propriearmate nel conflitto tra i miliziani e ledi.Nell’articolo vengono citati due alti funzionari dell’intelligence, che hanno chiesto l’anonimato, secondo i quali è difficile stimare il numero esatto dei militaricaduti in combattimento. Tuttavia, hanno affermato che le vittime potrebbero essere “migliaia”.