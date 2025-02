Gamberorosso.it - In Cina è stato inaugurato il primo centro dedicato alla carne coltivata e alle nuove proteine

Il seminario sull'innovazione tecnologica e lo sviluppo di nuovi alimenti proteici intitolato “Smart Manufacturing for a Shared Future” tenutosi l'11 gennaio scorso a Fengtai, un distretto di Pechino, èl'occasione per presentare al Paese e al mondo il China Meat Food Research Center's New Protein Food Technology Innovation Hub, che segna l'istituzione delcinese di innovazionetecnologie proteiche. Come dichiarato da Cui Xulong, vicesindaco del distretto di Fengtai, durante la presentazione «la New Protein Food Science and Technology Innovation Base aiuterà a trasformare i risultati di laboratorio in ingegneria e industrializzazione, gettando solide basi per la commercializzazione dellacon le cellule». Unpasso in avanti da parte di uno dei paesi che più di tutti sfrutta glivamenti intensivi per il sostentamento proteico della popolazione.