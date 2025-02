Ilrestodelcarlino.it - In campo Cesena e Rimini contro il razzismo

Il basket è uno sport di squadra. Perché è con la squadra che si vince. La Nuova Virtuse l’Happy Basket, domenica disputeranno una partita con in palio ben più di due punti. Le due società sono finite nel frullatore mediatico indipendentemente dalla loro volontà in seguito agli insulti razzisti rivolti dalla mamma di una giocatrice della squadra Under 19 della Nuova Virtus nei confronti di un’atleta riminese, poi espulsa per essere uscita dalper andare a fronteggiare la donna che la denigrava. Il sodaliziote, che ha immediatamente preso le distanze dalle frasi sconsiderate, condannando in maniera ferma il comportamento della madre, è rimasto profondamente scosso dalla vicenda e ha deciso di rilanciare, con l’intento di diffondere un messaggio positivo. La casualità ha voluto che questa domenica le due prime squadre, che militano nello stesso campionato di basket femminile di serie B, si incontrino a, nella palestra del PalaIppo e in quell’occasione, prima della palla a due iniziale, è previsto un momento di sensibilizzazione che coinvolgerà entrambi i club.