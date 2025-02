Ilfattoquotidiano.it - In California la pressione finanziaria è sempre più forte: così regna l’ingiustizia sociale

di Giacomo GabelliniNonostante sia assurta alla notorietà internazionale in qualità di sesta potenza economica mondiale (per Pil), laannovera anche uno dei più elevati livelli di sperequazione degli Stati Uniti, a loro volta conosciuti in tutto il mondo per le fortissime disuguaglianze interne che li caratterizzano. Stando alle stime dello Us Census Bureau, qualcosa come il 12% della popolazionena vivrebbe al di sotto della soglia di povertà, in conseguenza dell’aumento incontrollato del valore delle abitazioni e, di conseguenza, degli affitti.A San Francisco, che il popolare sito Numbeo pone alla settima posizione nella graduatoria delle città più costose al mondo, il prezzo delle case è aumentato del 66% dal 2010 al 2015, a fronte del 50% registrato da un colosso di gran lunga più rilevante come New York.