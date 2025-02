Corrieretoscano.it - In attesa del braccialetto elettronico viola il divieto di avvicinamento alla ex: in manette

LUCCA – Doveva tenersi a 150 metri di distanza dex compagna, una donna di 46 anni. Ma hato il provvedimento ed è finito in. La Polizia di Lucca ha arrestato un 40enne italiano perzione deldi. L’uomo è stato sorpreso dagli stessi poliziotti che seguono il suo caso mentre teneva d’occhio il luogo di lavoro della sua ex.È successo lo scorso 6 febbraio, in un locale nei pressi di Porta San Pietro ed è stato individuato l’uomo, a cui pochi giorni prima, il 25 gennaio, sono stati revocati gli arresti domiciliari ai quali era sottoposto dal 2 novembre proprio a causa di atti persecutori nei confronti della donna.I poliziotti, nell’occasione, sono intervenuti inizialmente per identificare un uomo che, a detta dei dipendenti del locale, era solito consumare senza pagare il conto.