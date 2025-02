Lanazione.it - Imprese giovani da sostenere. Ora c’è l’intesa

Il progetto Officina Impresa: Sapere per Fare arriva al suo culmine con il festival itinerante dedicato alla promozione dell’imprenditoriale, evento itinerante a conclusione di un percorso che, da aprile 2024, ha visto la realizzazione di tante iniziative, rivoltessimi, di sensibilizzazione alla cultura di impresa e attività di sostegno per aspiranti start-upper del territorio. Officina ImpresaFest si apre oggi dalle 18 con il primo appuntamento promosso dai Comuni di Vernio, Vaiano e Cantagallo a Villa Guicciardini (via Nuova per Migliana, 1 – Cantagallo). Durante la serata verranno analizzati i risultati del percorso intrapreso in questi mesi e verrà presentato e sottoscritto il protocollo di intesa per la creazione della retee Impresa, un patto di collaborazione permanente - per favorire il dialogo e la collaborazione tra, scuole e istituzioni.